الدستوري الحر يضغط من أجل غلق مقر جمعية "اتحاد علماء المسلمين"

بلاغ صحفي - يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام بأنه :



سينظم وقفة احتجاجية نسائية تحت شعار " نساء تونس غاضبات " قرب مقر جمعية "اتحاد علماء المسلمين فرع تونس " الكائن 36 شارع خير الدين باشا تونس وذلك يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021 بداية من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال قصد:



• المطالبة بغلق هذا الوكر الذي ينشر الفكر الإخواني لتنظيمه الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي ويجاهر بتبني فكر حركة طالبان الأفغانية المعادية لحقوق النساء والقامعة لحرياتهن ويكفر من يحاول التخلص من التنظيمات الإخوانية،



• الإحتجاج على تواصل نشاط هذه الجمعية المشبوهة التي تقوم بالتدريس الموازي وتعتمد مناهج وبرامج تعليم تضرب وحدة المنظومة التربوية وتناهض مجلة الأحوال الشخصية التونسية وتهدد الحقوق المكتسبة للمرأة وسبق أن راسلنا رئيس الجمهورية وممثل السلطة الجهوية بولاية تونس وأطلعناهما على نماذج من الامتحانات التي تجريها هذه الجمعية في مادة الزواج والطلاق والتي تتضمن أحكاما مخالفة تماما للقانون التونسي.



مع الإشارة إلى أن الوقفة ستنتظم في إطار الاحترام الكامل للقرار الرئاسي الصادر في 18 أوت 2021 والذي ينص على ما يلي: "السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها".





