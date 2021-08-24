زياد الهاني: قيس سعيد يواجه محاولة اغتيال من من قبل دوائر الفساد ونهب المال العام وليس الإسلاميين

قال الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية قيس سعيد ربما يواجه تهديدا بالاغتيال ليس من الإسلاميين كما يقال وأنها من الفاسدين وناهبي المال العام.
والجمعة، اتهم الرئيس قيس سعيّد أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه "لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا".
ورأى أن أطرافا وصفها "بالمتآمرين، تسعى "لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم"، مشددا على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" نهاركم زين
والجمعة، اتهم الرئيس قيس سعيّد أطرافا سياسية، بالسعي لتدبير محاولات لاغتياله، وقال إنهم يفكرون في القتل والدماء، مشددا على أنه "لا يخاف إلا من الله، وإن مات سيكون شهيدا".
ورأى أن أطرافا وصفها "بالمتآمرين، تسعى "لتأليب الدول الأجنبية على رئيس الجمهورية وعلى بلادهم"، مشددا على أنه سيتم التصدي لهم بالقانون.
وكتب زياد الهاني في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 231215