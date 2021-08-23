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تحيا تونس تُحذّر من محاولة لوبيات سياسية ومالية تصفية حسابات سياسية وتدعو النيابة العمومية للتدخل

Publié le Lundi 23 Août 2021 - 22:55قراءة: 0 د, 44 ث
حذرت حركة تحيا تونس، من محاولة لوبيات سياسية ومالية تصفية حسابات سياسية عبر تجنيد شبكات ابتزاز وتشويه تنشط عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبتواطؤ مع بعض الأقلام المأجورة وتستهدف لا فقط حركة تحيا تونس وقياداتها بل عموم الناشطين السياسيين والمجتمع المدني وقطاعات بأكملها كالقضاة والمحامين ورجال الاعمال.

وأدانت الحركة هذه الممارسات الممنهجة التي تسعى إلى توجيه الرأي العام وإقامة "محاكمات " عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف أساسا إلى تسميم الوضع العام في البلاد وتأليب التونسيين ضد مؤسسات الدولة ومحاولة التأثير علي القضاء.

وعبرت عن رفضها لما تتعرض إليه الطبقة السياسية من محاولات ابتزاز مفضوحة من طرف هذه العصابات وتضامنها مع رجال الدولة الذين تقلدوا المسؤولية ويتعرضون اليوم للشيطنة والسحل الالكتروني.

ودعت تحيا تونس النيابة العمومية إلى إماطة اللثام سريعا عن هذه "الميليشيات الاجرامية" ومن يقف وراءها.

هذا وطالبت الحركة بمسار قضائي عادل وضامن للكرامة يحترم مبدأ براءة كل متهم حتى تثبت ادانته بعيدا عن منزلقات التشفي السياسي.


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