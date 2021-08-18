بوقيرة: بيان الرئاسة باش يغرّقنا في موجة سادسة خطيرة وو ستقتل الاف التونسيين

علق الأربعاء 18 أوت، الدكتور زكريا بوقيرة على القرارات الجديدة التي أعلنتها رئاسة الجمهورية و التي من بينها تعديل موعد حظر الجولان و السماح من استكملوا التلقيح بحضور التظاهرات والتجمعات بالفضاءات المفتوحة.
و كتب بوقيرة في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، ان الدولة التونسية لم تستخلص العبرة من اخطائها في الماضي بعد التسبب في وفاة 22 الف مواطن بفيروس كورونا، هم في الحقيقة 66 الف .
و اضاف بوقيرة ان رئاسة الجمهورية ستتسبب في موجة سادسة ستقتل الاف التونسيين .
يذكر أن زكريا بوقرة قد عبّر عن تفاؤله في وقت سابقا بعد أن تم تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا واعتبرها خطوة مهمة نحو التعافي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن جملة من القرارات الجديدة من ذلك تعديل وقت حظر الجولان من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، بداية من 19 أوت 2021 و السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية.
و كتب بوقيرة في تدوينة على صفحته بالفايسبوك، ان الدولة التونسية لم تستخلص العبرة من اخطائها في الماضي بعد التسبب في وفاة 22 الف مواطن بفيروس كورونا، هم في الحقيقة 66 الف .
و اضاف بوقيرة ان رئاسة الجمهورية ستتسبب في موجة سادسة ستقتل الاف التونسيين .
يذكر أن زكريا بوقرة قد عبّر عن تفاؤله في وقت سابقا بعد أن تم تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا واعتبرها خطوة مهمة نحو التعافي.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت عن جملة من القرارات الجديدة من ذلك تعديل وقت حظر الجولان من الساعة منتصف الليل إلى الساعة الخامسة صباحا، بداية من 19 أوت 2021 و السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية.
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