اليوم... احالة 14 مسؤولا في قضية استخراج ونقل الفسفاط على النيابة العمومية

سيتم اليوم الاثنين 16 اوت 2021 احالة 14 مسؤولا في ملف شبهة الفساد المالي و الإداري في استخراج ونقل الفسفاط التى شملت الابحاث فيها كل من كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة ومراقب دولة حالي بوزارة المالية ومدير المناجم بوزارة الصناعة ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفاط قفصة واربعة مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب المجمدين .



هذا ومددت النياية العمومية ،في فترة احتفاظهم لمدة 48 ساعة .



يذكر أن الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، محسن الدالي أعلن يوم الخميس، في تصريح بخصوص آخر التطورات في ملف شبهة الفساد المالي و الإداري في استخراج الفسفاط ونقله، انه تم الاذن بالاحتفاظ بـ 14مشتبها بهم و إدراج ثلاثة مشتبه بهم لحالة الفرار.



واوضح الدالي في تصريحه ان من ضمن المحتفظ بهم على ذمة هذا الملف كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة و مراقب دولة حالي بوزارة المالية ومدير المناجم بوزارة الصناعة ومدير الشراءات ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة فسفاط قفصة واربعة مديري شركات مناولة من ضمنهم شقيقين لأحد النواب بالمجلس التشريعي المجمدة صلاحياته. وأضاف الدالي في تصريحه أن من بين المدرجين بالتفتيش وزير الصناعة السابق ونائب سابق و رئيس مدير عام سابق.



