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يرتكب 23 جريمة في سيدي حسين... ويفر لحلق الوادي للاصطياف

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 16:39قراءة: 0 د, 24 ث
تمكن اعوان مركز الامن الوطني بقرطاج بيرصا واعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج ليلة أمس واثر نصب كمين محكم بحلق الوادي من الاطاحة بمجرم خطير محل 23 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية بجهة سيدي حسين اثر تورطه في ارتكاب عدة جرائم تعلقت بالبراكاجات ،والسطو ،والسرقات من داخل محلات سكنية .


بالتحري معه اعترف بارتكاب عدة جرائم بجهة سيدي حسين ثم تحول لحلق الوادي للإختباء والاصطياف هناك .


باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ به واحالته على منطقة الامن الوطني بسيدي حسين

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