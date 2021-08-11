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ساحة برشلونة... حارس بمؤسسة يبيع الرضيع ب3الاف دينار

Publié le Mercredi 11 Août 2021 - 09:16قراءة: 0 د, 30 ث
قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اصدار 3بطاقات ايداع بالسجن في حق حارس بمؤسسة عمومية لأيواء الأمهات العازبات والاطفال وفي حق امراة في العقد الرابع من العمر وام عزباء وذلك على خلفية ضبطهم من قبل اعوان الادارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بجهة ساحة برشلونة وهم بصدد بيع مولود ب3الاف دينار .

واعترف الحارس خلال التحقيق معه انه استقطب الأم العزباء خلال اقامتها بالمؤسسة المذكورة واعلمها ان هناك امراة تريد شراء مولودها ب3الاف دينار فوافقت على طلبه ثم فرت من المؤسسة أين تكفلت المتهمة الثانية بتسديد جميع مصاريف ولادتها بمصحة خاصة ثم سلمتها المولود.

وقد اعترفت الأم العزباء شأنها سان المتهمة الثانية بما نسب إليها.

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