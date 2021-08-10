وزير الصحة: قريبا تنظيم يوم تلقيح مُكثّف للفئة العُمرية 18 و39 سنة

قريبا تنظيم يوم تلقيح مُكثّف للفئة العُمرية 18 و39 سنة



تصنيع اللقاح المُضاد لكورونا في تونس وارد

شدد وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الثلاثاء 10 أوت 2021، على أنه أخلاقيا لا يُمكن إجْبار المواطنين على تلقّي التلقيح المضاد لفيروس كورونا أو أي دواء آخر.وأضاف وزير الصحة، في تصريح لاذاعة شمس، أنه يمكن إقناع المواطنين بأهمية التلقيح للتوقي من الفيروس من خلال وسائل الإعلام ومن خلال تفنيد الإشاعات.وشدد وزير الصحة على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على التلقيح.وأكد وزير الصحة علي مرابط، أنه سيتم قريبا تنظيم يوم ثاني للتلقيح المكثف للشريحة العمرية التي تتراوح بين 18 و39 سنة.وأضاف علي مرابط أنهم حاليا بصدد التحضير لهذا اليوم الذي سيتم قريبا الإعلان عن موعده.وشدد الوزير على أن التلاقيح متوفرة في تونس وحاليا يوجد مخزون بـ4 ملايين لقاح وسيتم جلب المزيد منها خلال الفترة المقبلة.وبخصوص اللقاح الذي من المنتظر اعتماده في اليوم الثاني من التلقيح المكثف، أوضح الوزير أن تونس يوجد بها كل أنواع التلاقيح التي سيتم استعمالها.كما لفت إلى إمكانية إدراج الطلبة في هذا اليوم موضحا أن عدد المسجلين لهذه الفئة بلغ حاليا 600 ألف مسجل.وقال وزير الصحة أنه من الممكن تصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تونس.وأضاف علي مرابط أن تونس لها تجربة في صناعة اللقاح على غرار لقاح السل وداء الكب ومن الوارد تصنيع لقاح الكوفيد.