رئيس الجمهورية يعزي الرئيس الجزائري في ضحايا الحرائق ويؤكد استعداد تونس دعم الجزائر بمروحية إطفاء متخصصة

تلقى رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء مكالمة هاتفية، من رئيس الجمهورية قيس سعيد.



ووفق الرئاسة الجزائرية , أعرب الرئيس سعيد عن تضامنه وتعاطفه مع الشعب الجزائري جراء الحرائق التي نشبت في عديد ولايات الجزائر. مقدما تعازيه الخالصة لعائلات الضحايا، ومؤكدا استعداد تونس لدعم الجزائر بتوفير مروحية إطفاء متخصصة.



وبدوره شكر الرئيس الجزائري نظيره التونسي على مشاعره النبيلة ووقوف الشقيقة تونس دوما إلى جنب الجزائر.





مقتل خمسة جراء حرائق الغابات



وكانت حرائق الغابات التي اندلعت الاثنين في مناطق عدة في الجزائر أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بحسب عناصر الإطفاء وسلطات الغابات المحلية.



وتحاول فرق الحماية المدنية إخماد 31 حريقا في 14 ولاية في شمال البلاد، 10 منها في تيزي وزو، وهي واحدة من أكثر المدن تعدادا للسكان في منطقة القبائل. واندلعت أربعة حرائق أخرى في جيجل (شرق).



وكانت نشرة خاصة للأحوال الجوية حذرت من موجة حر شديد وحرارة تفوق الأربعين درجة في شمال البلاد حيث اندلعت الحرائق.



وشهد شرق الجزائر حرائق كبيرة التهمت عشرات الهكتارات خصوصا في منطقة الأوراس، كما قضت النيران على مساحات كبيرة من غابات الأرز في محمية الشريعة على بعد 60 كيلومترا غرب العاصمة.



وتضم الجزائر وهي أكبر دولة إفريقية 4,1 ملايين هكتار من الغابات فقط مع نسبة إعادة تشجير متدنية بلغت 1,76%.



وتشهد البلاد حرائق غابات سنويا، وقد أتت النيران العام 2020 على حوالى 44 ألف هكتار.



