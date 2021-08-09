وصول طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19

حلت، بعد ظهر اليوم الاثنين 9 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ومستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع ممنوحة من رومانيا في إطار دعم جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19 حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم.





وقد تم تسلم هذه الشحنة بحضور وزير الصحة علي مرابط، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار لدى رئيس الجمهورية ، ومصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وماريلا ألاكسا، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة رومانيا بتونس.



