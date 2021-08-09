وصول طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19

حلت، بعد ظهر اليوم الاثنين 9 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية رومانية على متنها 188 ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد-19 ومستلزمات طبية ووحدات اختبار سريع ممنوحة من رومانيا في إطار دعم جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19 حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم.
وقد تم تسلم هذه الشحنة بحضور وزير الصحة علي مرابط، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار لدى رئيس الجمهورية ، ومصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وماريلا ألاكسا، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة رومانيا بتونس.
وقد تم تسلم هذه الشحنة بحضور وزير الصحة علي مرابط، وعبد الرؤوف عطاء الله، المستشار لدى رئيس الجمهورية ، ومصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، وبشير الإيرماني، الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية، وماريلا ألاكسا، القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة رومانيا بتونس.
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