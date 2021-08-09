وصول 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمعدات طبية وكميات من الأكسجين

حلت، اليوم الإثنين بمطار تونس قرطاج الدولي، 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمعدات طبية وكميات من الأكسجين ممنوحة من جمهورية مصر العربية لمعاضدة جهود تونس في التصدي لجائحة كوفيد-19 حسب ما أكدته رئاسة الجمهورية في بلاغ لها اليوم.





وقد تم تسلم هذه المعدات والأكسجين بحضور عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية وعلي مرابط، وزير الصحة، و عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، و إيهاب فهمي، سفير جمهورية مصر العربية بتونس.



