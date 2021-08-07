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الشروق: تحجير السفر على يوسف الشاهد ومفدى المسدي ومهدي بن غربية

Publié le Samedi 07 Août 2021 - 08:15قراءة: 0 د, 19 ث
أفادت صحيفة الشروق انه تم رسميا تحجير السفر على كل من يوسف الشاهد رئيس الحكومة الأسبق ومفدي المسدي مسؤول الإعلام برئاسة الحكومة ومهدي بن غربية النائب بالبرلمان احد أبرز المقربين من يوسف الشاهد.

جدير بالذكر انه تم وضع وزير تكنولوجيا الاتصالات الأسبق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف في الإقامة الجبرية وتم الحديث عن وزير البيئة السابق رياض الموخر في الإقامة الجبرية لكنه نفى ذلك.


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