للمرة الثانية على التوالي، مجلس القضاء العدلي يعلن تأخير النظر في الملف التأديبي للطيب راشد

أصدر الثلاثاء 3 أوت، مجلس القضاء العدلي بيانا أعلن من خلاله قراره بتأخير النظر في الملف المتعلق بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد الي جلسة يوم 20 أوت.وأوضح المجلس في بيانه أن قرار التأخير يأتي على على خلفية الوضعية الصحية للمعني بالأمر وادلائه بواسطة محامييه بشهادة طبية ونتيجة تحليل إيجابي يثبت إصابته بفيروس الكوفيد 19 مشددا على ان يكون التأخير نهائيا.تجر الاشارة الي ان هذه المرة الثانية على التوالي التي يقرر فيها المجلس تأخير النظر في ملف الطيب راشد حيث كان من المنتظر انعقاد مجلس التأديب بتاريخ 16 جويلية الا انه تقرر التأجيل ليوم 3 أوت ليتقرر التأجيل مجددا الي يوم 20 أوت.وكان مجلس القضاء العدلي، قرر في 9 مارس 2021 إحالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي على مجلس التأديب.وقد أصدر مجلس القضاء العدلي قرارا في 14 جويلية الفارط، يقضي بإيقاف العكرمي عن العمل وإحالة ملفه على النيابة العمومية، على خلفية اتهامه بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب، وارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.وكان مجلس القضاء العدلي قرر في 24 نوفمبر 2020 رفع الحصانة عن الطيب راشد، وتجميد عضويته في 16 ديسمبر 2020 وذلك على خلفية شبهات فساد مالي.