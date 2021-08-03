ر م ع الصيدلية المركزية: سنقدم مقترحا يتناسب مع مبادرة رئيس الدولة حول تخفيض أسعار الأدوية

قال رئيس مدير عام الصيدلية المركزية التونسية، بشير اليرماني، إنهم سيقدمون مقترحا يتناسب مع مبادرة رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتخفيض أسعار الأدوية.
وأوضح بشير اليرماني، خلال استضافته، اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، على اذاعة شمس أن هناك تفهم واستعداد من مختلف المتدخلين للمساهمة في هذه المبادرة.
وشدد على أن هناك دعوة لمساعدة الفئات المتضررة من أسعار الأدوية المرتفعة ولفت من جهة أخرى إلى أن وزارة التجارة هي التي تتولى تحديد أسعار الأدوية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل يوم الجمعة 30 جويلية 2021 الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة.
وتوجه رئيس الجمهورية برسالة إلى الصيادلة الخواص، دعاهم من خلالها إلى المساهمة في المجهود الوطني من خلال التخفيض في أسعار الأدوية، قائلا ' لا أشك في أنكم قادرون على المساهمة في التخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية.. ساعدوا بإمكانياتكم وانطلاقكم بشعوركم بالمسؤولية، البائس والمحتاج والفقير، هناك أدوية لا تتعلق بالجائحة بل بأمراض أخرى.."
مصنع خاص قدم مبادرة لتصنيع لقاحات كورونا في تونس
وأكد اليرماني، أن مصنعا خاصا قدم مبادرة لوزارة الصحة لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تونس.
وأضاف أنه لم يواكب مستجدات هذه المبادرة لكن يمكن التأكد منها على مستوى وزارة الصحة والإدارات المختصة.
وأوضح بشير اليرماني، خلال استضافته، اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، على اذاعة شمس أن هناك تفهم واستعداد من مختلف المتدخلين للمساهمة في هذه المبادرة.
وشدد على أن هناك دعوة لمساعدة الفئات المتضررة من أسعار الأدوية المرتفعة ولفت من جهة أخرى إلى أن وزارة التجارة هي التي تتولى تحديد أسعار الأدوية.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل يوم الجمعة 30 جويلية 2021 الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة.
وتوجه رئيس الجمهورية برسالة إلى الصيادلة الخواص، دعاهم من خلالها إلى المساهمة في المجهود الوطني من خلال التخفيض في أسعار الأدوية، قائلا ' لا أشك في أنكم قادرون على المساهمة في التخفيض قدر الإمكان في أسعار الأدوية.. ساعدوا بإمكانياتكم وانطلاقكم بشعوركم بالمسؤولية، البائس والمحتاج والفقير، هناك أدوية لا تتعلق بالجائحة بل بأمراض أخرى.."
مصنع خاص قدم مبادرة لتصنيع لقاحات كورونا في تونس
وأكد اليرماني، أن مصنعا خاصا قدم مبادرة لوزارة الصحة لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في تونس.
وأضاف أنه لم يواكب مستجدات هذه المبادرة لكن يمكن التأكد منها على مستوى وزارة الصحة والإدارات المختصة.
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