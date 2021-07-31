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الجزائر تسحب اعتماد قناة ''العربية''

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 12:13قراءة: 0 د, 31 ث
”: أعلنت السلطات الجزائرية، اليوم السبت، أنها سحبت اعتمادا لممثلية قناة “العربية” بالجزائر، حسب ما جاء في بيان لوزارة الاتصال.

وأوضح البيان أن قرار سحب الاعتماد راجع إلى “عدم احترام هذه القناة لقواعد أخلاقيات المهنة وممارستها للتضليل الإعلامي والتلاعب”، ولم يشر بيان الوزارة إلى خلفيات القرار ونوع الممارسات التضليلية التي كانت وراء اتخاذ القرار.


وتعد قناة “العربية” ثاني قناة يتم سحب اعتمادها بالجزائر بعد القناة الفرنسية “فرانس 24” في شهر جوان الماضي بسبب “تحيز صارخ للقناة وكذلك أعمال تقترب من نشاطات تحريضية وأعمال غير مهنية معادية للبلاد” خلال “تغطيتها لمسيرات الجمعة” الخاصة بالحراك، حسب ما صرح به حينها وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة عمار بلحيمر.

Commentaires


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Radhbe  ()  |Samedi 31 Juillet 2021 à 11h 23m |           
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