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سعيد يدعو أصحاب الصيدليات للتخفيض في أسعار الأدوية قدر الإمكان

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 21:45قراءة: 0 د, 20 ث
دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 أصحاب الصيدليات الخاصة للتخفيض في أسعار الأدوية قدر الإمكان.

وصرح سعيد -خلال استقباله المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة- أن "التجار استجابوا لدعوته بالتخفيض في الأسعار".


وطالب رئيس الجمهورية أصحاب الصيدليات الخاصة بمساعدة الفقراء والمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.



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