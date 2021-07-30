سعيد يدعو أصحاب الصيدليات للتخفيض في أسعار الأدوية قدر الإمكان

دعا رئيس الجمهورية قيس سعيد ، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 أصحاب الصيدليات الخاصة للتخفيض في أسعار الأدوية قدر الإمكان.وصرح سعيد -خلال استقباله المدير العام للصيدلية المركزية التونسية ورئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وكاتب عام نقابة الصيادلة- أن "التجار استجابوا لدعوته بالتخفيض في الأسعار".وطالب رئيس الجمهورية أصحاب الصيدليات الخاصة بمساعدة الفقراء والمحتاجين في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.