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محمد عبو: 'معلومات تفيد بتقديم النهضة 500 دينارا لأنصارها من أجل النزول للشارع'

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 13:42قراءة: 0 د, 56 ث
قال اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو، إن لديه معلومات ومعطيات تفيد بأن حركة النهضة قدمت لأنصارها في أحد مدن ولاية صفاقس 500 دينار من أجل النزول والخروج للشارع للاحتجاج ضد قررات رئيس الجمهورية قيس سعيد.

وأكد عبو خلال حضوره في تصريح لاذاعة شمس، أن النهضة أصبحت 'حركة فلوس وتدبير راس' وفق تعبيره.


وتحدث عبو عن تعمّد النهضة لاعتماد سياسة ابتزاز رجال الأعمال في تونس.

كما حذر عبو من أي تمديد للعمل بالفصل 80 من الدستور الذي كان أعلن رئيس الدولة قيس سعيد عن تفعيله يوم الأحد 25 جويلية الجاري.

واعتبر محمد عبو أن أي تمديد للفصل 80 يُعدُ أمرا خطيرا.

وقال عبو إن المجتمع الدولي بصدد مراقبة تونس ونبه من اعتبار تونس دولة خارج الشرعية وفق تعبيره.


يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.



Commentaires


4 de 4 commentaires pour l'article 230052

Raisonnable  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 13h 41m |           
هذا المنحط الانقلابي وصل إلى ما تحت القاع،
لا يمكن إسقاط النظام و الاستعمار و شلايكوا الا بثورة لا تبقي و لا تذر
أرى انها أصبحت ملحة لنسف هذه الوجوه الحقيرة
عاشت تونس حرة مستقلة ابد الدهر
الخزي و العار على المتمرد الانقلابى و اتباعه

Adel22  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 13h 26m |           
مسكين

Ncgrh  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 12h 54m |           
تي احشم على روحك عاد عندنا احمد ساطور واحد برك والبلاصة الاخرى شادها لطفي انفاق

Amir1  ()  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 12h 50m |           
علاه ياخي الشارع متاعك سي عبو
وإلا كان النهضة معنية بالشارع



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