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رئيس الجمهورية يستقبل المدير العام للصيدلية المركزية

Publié le Dimanche 25 Juillet 2021 - 18:54قراءة: 0 د, 23 ث
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بعد ظهر اليوم الأحد 25 جويلية 2021، بشير اليرماني المدير العام للصيدلية المركزية التونسية.
وأسدى رئيس الدولة تعليماته بضرورة حسن التصرّف في جرعات اللقاحات ضد كوفيد 19، وتوزيعها توزيعا عادلا بين الجهات بالتعاون مع وزارة الصحة والإدارة العامة للصحة العسكرية.

كما أكّد رئيس الجمهورية على ضرورة مواصلة التثبّت من مخزون الأدوية ببلادنا، وتعزيز آليات الاستشراف والمتابعة لتفادي تسجيل أي اشكال في توفّر الأدوية بتونس.




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