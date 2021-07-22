وصول دفعة جديدة من الأوكسيجين على متن باخرة فرنسيّة

حلت، عصر اليوم الخميس 22 جويلية 2021 بميناء رادس، باخرة عسكرية فرنسية محملة بكمية من مادة الأكسجين ممنوحة من الجمهورية الفرنسية لبلادنا في إطار معاضدة جهودها لمواجهة تفشي فيروس كورونا.كما ستسلم البحرية الفرنسية إلى تونس خلال الأيام المقبلة ثلاثة خزانات من الأوكسيجين المسال من شركة " آر ليكيد" لتوفير الأوكسجين لزهاء ثلاثة آلاف مريض تونسي على مدى 24 ساعة بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الفرنسية على الموقع الالكتروني.علما أن فرنسا سترسل إلى تونس مع نهاية شهر جويلية الجاري 85 طنا من المعدات الطبية وتجهيزات الوقاية الفردية،كما سترسل في غضون الأيام القليلة المقبلة دفعة جديدة من اللقاحات بـ 500 ألف جرعة من لقاح من جونسون آند جونسون البريطاني، ما سيرفع عدد الجرعات الممنوحة إلى ما يفوق مليون جرعة.ويؤدي كاتب الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي المكلّف بالسياحة والفرنسيين بالخارج والفرنكوفونيّة جان باتيست لوموان زيارة عمل إلى تونس يومي 22 و23 جويلية الجاري لبحث التعاون في مجال مجابهة فيروس كورونا. .