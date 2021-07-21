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ياسين العياري لقيس سعيد: كفّ عن العبث وتأزيم الوضع وحجب المساعدات في منافسة سخيفة مع الحكومة

Publié le Mercredi 21 Juillet 2021 - 22:09قراءة: 0 د, 40 ث
‎‎نشر الاربعاء 21 جويلية، النائب ياسين العياري تدوينة حول اقالة وزير الصحة فوزي المهدي وتعاطي رئيس الجمهورية مع الوضع الصحي.
واعتبر العياري انه كان على وزير الصحة الرحيل منذ ما وصفها فضيحة منظومة التلاقيح وتوفير تلاقيح لغير مستحقيهم من سياسيين و"انستغراموزات" وانتقد في المقابل طريقة اقالته.

كما اعتبر ان اخطاء وزير الصحة يتحملها الرئيس قيس سعيد الذي اتهمه بالعبث وحجب المساعدات الصحية.


وقال العياري "لو كنت مكان الرئيس المساعدات الي جات، تتوزع حالا على وزارة الصحة و كفّ عن العبث، المساعدات جاتنا بإسم الدولة التونسية موش بإسم الصحة العسكرية و الجيش جزء من مؤسسات هذا الوطن و ليس وطن وحده!".

وأوضح العياري قائلا " اليوم مساعدات مخزّّنة و ناس قاعدة تموت، خاطر الرئيس مخبيهم عند العسكر في منافسة سخيفة مع الحكومة، مخبيهم حتى تأتي اللحظة! بعد قداش من ميت آخر ستأتي؟".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229557

Bensa94  ()  |Mercredi 21 Juillet 2021 à 21h 38m |           
Toute l’aide internationale est envoyée au nom de la présidence et non au nom du chef du gouvernement, car les pays n’ont pas confiance à ce gouvernement.
Heureusement qu’il y’a l’armée pour gérer cette aide
Le chef du gouvernement est pris au piège par Ennahda et qalb tounes, il est là pour satisfaire leurs exigences

Bravo Mr le président



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