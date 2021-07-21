ياسين العياري لقيس سعيد: كفّ عن العبث وتأزيم الوضع وحجب المساعدات في منافسة سخيفة مع الحكومة

‎‎نشر الاربعاء 21 جويلية، النائب ياسين العياري تدوينة حول اقالة وزير الصحة فوزي المهدي وتعاطي رئيس الجمهورية مع الوضع الصحي.واعتبر العياري انه كان على وزير الصحة الرحيل منذ ما وصفها فضيحة منظومة التلاقيح وتوفير تلاقيح لغير مستحقيهم من سياسيين و"انستغراموزات" وانتقد في المقابل طريقة اقالته.كما اعتبر ان اخطاء وزير الصحة يتحملها الرئيس قيس سعيد الذي اتهمه بالعبث وحجب المساعدات الصحية.وقال العياري "لو كنت مكان الرئيس المساعدات الي جات، تتوزع حالا على وزارة الصحة و كفّ عن العبث، المساعدات جاتنا بإسم الدولة التونسية موش بإسم الصحة العسكرية و الجيش جزء من مؤسسات هذا الوطن و ليس وطن وحده!".وأوضح العياري قائلا " اليوم مساعدات مخزّّنة و ناس قاعدة تموت، خاطر الرئيس مخبيهم عند العسكر في منافسة سخيفة مع الحكومة، مخبيهم حتى تأتي اللحظة! بعد قداش من ميت آخر ستأتي؟".