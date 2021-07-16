العياري يقرر مراسلة هيئة مكافحة الفساد بسبب تبرع الغنوشي لدعم جهود مكافحة كورونا‎‎

قال النائب ياسين العياري في تدوينة عبر صفحته على الفايسبوك انه راسل هيئة مكافحة الفساد بسبب تبرع الغنوشي لدعم جهود مكافحة كورونا .
وأضاف أن المبلغ لا يتناسب مع تصريحه بالمكاسب و الممتلكات التي قام بنشرها سابقا... وأن ما ورد في التصريح المنشور من أموال سائلة لا تصل إلى هذا المبلغ و لم ترد في التصريح عقارات ربما قد يكون فرط فيها بالبيع، مما يطرح أسئلة جدية عن مصدر هذه الأموال...
وكان عضو مجلس الشورى بحركة النهضة ورئيس اللجنة المركزية لمجابهة فيروس كورونا صلب الحركة منذر الونيسي، أفاد خلال ندوة صحفية للحركة اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي تبرع بمبلغ قدره 80 ألف دينار لشراء عدد من مكثفات الاكسجين ومستلزمات طبية سيقع توزيعها غدا على عدد من المستشفيات.
وأضاف أن المبلغ لا يتناسب مع تصريحه بالمكاسب و الممتلكات التي قام بنشرها سابقا... وأن ما ورد في التصريح المنشور من أموال سائلة لا تصل إلى هذا المبلغ و لم ترد في التصريح عقارات ربما قد يكون فرط فيها بالبيع، مما يطرح أسئلة جدية عن مصدر هذه الأموال...
وكان عضو مجلس الشورى بحركة النهضة ورئيس اللجنة المركزية لمجابهة فيروس كورونا صلب الحركة منذر الونيسي، أفاد خلال ندوة صحفية للحركة اليوم الجمعة 16 جويلية 2021 بأن رئيس الحركة راشد الغنوشي تبرع بمبلغ قدره 80 ألف دينار لشراء عدد من مكثفات الاكسجين ومستلزمات طبية سيقع توزيعها غدا على عدد من المستشفيات.
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