الغنوشي يتبرّع بـ80 ألف دينار لشراء مكثفات أكسيجين ومعدات طبية

فتحي العيادي:'' النهضة وقفت وستقف وستستمر في وقوفها لجانب شعبها ودعمه في كل قضاياه''

كشف رئيس مكتب الصحة بحركة النهضة منذر الونيسي اليوم خلال ندوة صحفية أن رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تبرع ب80 ألف دينار من ماله الخاص للمساهمة في إقتناء جملة من التجهيزات الصحية سيتم توزيعها على مختلف المستشفيات تحت اشراف وزارة الصحة .وبين منذر الونيسي أن حركة النهضة فتحت باب جمع التبرعات للمساهمة في المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا وتدعيم عدد من المستشفيات بالتجهيزات الصحية، مؤكدا أن جميع هذه التبرعات سيتم تسليمها الى وزارة الصحة.وكان النائب عن كتلة حركة النهضة فتحي العيادي، أكد أن رئيس الحركة راشد الغنوشي في صحة جيدة إثر تأكد إصابته بفيروس كورونا وإقامته بالمستشفى العسكري.وبين أن الغنوشي يقوم بجميع أعماله عن بعد سواء مهام رئاسة المجلس أو مهام وأعمال حركة النهضة.وقال أن"الحركة وقفت وستقف وستستمر في وقوفها مع شعبها في كل قضاياه ومشاكله الحقيقية، وفق تعبيره.وأكد العيادي ان "السياسة اليوم لابد من ان تتوحد لمواجهة الوباء".وشدد التأكيد أن "مكافحة وباء كورونا هو الهدف الأساسي الوطني والديني وعلى جميع الأصعدة".