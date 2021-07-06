   Om Kalthoum - ثورة الشك  

تركيبة الكتل بتاريخ 6 جويلية 2021

Publié le Mardi 06 Juillet 2021 - 16:46 قراءة: 0 د, 38 ث
أعلن طارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب في بداية الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 6 جويلية 2021 عن تغييرات في الكتل النيابية كالاتي :

* انضمام النائب السيدة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة .
* تعيين النائب السيدة لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة.

* استقالة النائب السيد زياد العذاري من كتلة حركة النهضة.
* استقالة النائب السيد جمالي بوضوافي من كتلة قلب تونس.
* تعيين النائب السيد نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية.

وفي ما يلي التركيبة الجديدة للكتل :
كتلة حركة النهضة : 53
الكتلة الديمقراطية : 38
كتلة قلب تونس : 28
كتلة ائتلاف الكرامة : 18
كتلة الإصلاح : 18
كتلة الحزب الدستوري الحر : 16
كتلة تحيا تونس : 10
الكتلة الوطنية : 9
غير المنتمين الى كتل : 27

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