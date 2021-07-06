تركيبة الكتل بتاريخ 6 جويلية 2021

* انضمام النائب السيدة منجية بوغانمي الى كتلة حركة النهضة .* تعيين النائب السيدة لطيفة الحباشي نائبا لرئيس كتلة حركة النهضة.* استقالة النائب السيد زياد العذاري من كتلة حركة النهضة.* استقالة النائب السيد جمالي بوضوافي من كتلة قلب تونس.* تعيين النائب السيد نعمان العش رئيسا للكتلة الديمقراطية.كتلة حركة النهضة : 53الكتلة الديمقراطية : 38كتلة قلب تونس : 28كتلة ائتلاف الكرامة : 18كتلة الإصلاح : 18كتلة الحزب الدستوري الحر : 16كتلة تحيا تونس : 10الكتلة الوطنية : 9غير المنتمين الى كتل : 27