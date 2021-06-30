بينها منع التنقل من وإلى الإقليم إلا للضرورة القصوى: إقرار إجراءات جديدة بتونس الكبرى

تم اليوم الاربعاء 30 جوان 2021 الاعلان عن جملة من القرارات التي تهم اقليم تونس الكبرى (تونس، أريانة، منوبة وبن عروس) والتي تتمثل في :*حظر جولان الأشخاص والعربات بكامل ولايات تونس الكـبري من الساعة الثامنة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا من اليوم الموالي وذلك بداية من يوم الخميس 01 جويلية 2021 وإلى حين اشعار اخر ويستثنى من ذلك الحالات الصحية العاجلة واصحاب العمل الليلي.*منع جميع التجمعات والحفلات العامة والخاصة وتعليق كافة التظاهرات سواءا كانت علمية أو ثقافية ومنع ارتياد دور العبادة..*يمنع منعا باتا استعمال الفضاءات الداخلية للمقاهي والمطاعم والاقتصار على الفضاءات الخارجية على أن ترفع الكراسي ويمنع الاستهلاك، على عين المكان ابتداءا من الساعة الرابعة مساءا مع مواصلة منع استعمال الشيشة ولعب الورق وتحديد طاقة استيعاب المطاعم السياحية بنسبة 30%*تحديد الطاقة الاستيعاب للفضاءات التجارية بنسبة 30% مع احترام البروتوكولات الصحية*تشديد الرقابة قصد احترام جميع التدابير وفي صورة المخالفة يتم الغلق الفوري للمؤسسة المعنية.*تعليق نشاط المعارض وقاعات الرياضية الخاصة والعامة وقاعات الأفراح وقاعات المؤتمرات وقاعات الألعاب والحمامات.*منع النقل من وإلى اقليم تونس الكبرى إلا للضرورة القصوى و العمل أو المتعلق بحسن سير الامتحانات الوطنية والجامعية*تطبيق الاجراءات والتدابير الوقائية المذكورة أعلاه لمدة أربعة عشر يوما بداية من يوم الخميس 01 جويلية إلى غاية يوم الأربعاء 14 جويلية 2021.* تبقى اللجنة الإقليمية لولايات تونس الكبرى (تولس وأريانة ومنوبة وبن عروس) في حالة انعقاد دائم لمتابعة التنفيذ واتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء