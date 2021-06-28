روضة القرافي: الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تلاعب بقضية رشوة وارتشاء ديوانية تهم ابتزاز رجل أعمال ومورّط فيها مسؤولين في الديوانة وكبار مسؤولين في شركات''

قالت روضة قرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو الذي يبث عبر امواج اذاعة موزاييك اليوم الاثنين 28 جوان 2021، ان هنالك تلاعبا من طرف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب في تشكيل الدوائر الصيفية، وفي التلاعب بالقضايا الكبيرة خدمة لمصالحه الشخصية.واتهّمت القرافي الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بالتورّط في الفساد، وكشفت أنّه ''كسر'' وغلق قضايا تهريب كبيرة وغسل أموال دون إحالة، تورّطت فيها شخصيات نافذة ومهربين بآلاف المليارات، كما عمد إلى غلق قضايا ديوانية من الحجم الثقيل تم إصدار الحكم فيها لفائدة المهربين واصفة ما يقوم به بالـ''عبث وجرائم موصوفة ''.وشدّدت على أنّ الرئيس الأول لمحكمة التعقيب يستفرد بتشكيل الدوائر ولا يتفاوض في الملفات مع باقي القضاة في القضايا من الحجم الثقيل، قائلة: ''هذا يؤلمني لكن الرأي العام يجب أن يعرف كل هذا وما يحك في أروقة المحاكم''.وأكّدت ضيفة ميدي شو تورّط المعني بالأمر في قضية رشوة وارتشاء ديوانية كبيرة جدا، تهم ابتزاز رجل أعمال ومورّط فيها مسؤولين في الديوانة وكبار مسؤولين في شركات حيث وقع غلق الملف دون مفاوضات وعديد القضايا الأخرى".وأبرزت أنّ القضاة الذين مورس عليهم الضغط من طرف رئيس الاول لمحكمة التعيقب قاموا بتسجيله والقضاء ينظر اليوم في ما وجّه له من تهم.وأضافت القرافي: ''عندما تكون رئيس أول في محكمة التعقيب ولديك ملفات فساد بملف بهذا الحجم وماتزال تعمل وتعين في الدوائر الصيفية الى اليوم فعلى العدالة السلام لأنّها عدالة منهارة وعدالة الكلوارات".وتابعت: "الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حوكم في قضية مشابهة ما يعني ان هذه المسائل غير غريبة وتحدث في جميع دول العالم لكن لابدّ من العقاب ''.