إطلاق اتفاقية الشراكة والتعاون بين أورنج تونس و الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP

بلاغ صحفي -

في إطار حرصها على توفير آخر الاصدارات التكنولوجية لحرفائها وتقديم الأفضل لفائدة مشتركيها، تعزّز أورنج تونس الشراكة والتعاون مع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP وتطلق العرض الجديد "لفلاّح"، وهو عرض يتلاءم مع احتياجات الفلاحين والبحارة في تونس بهدف توفير خدمات رقميّة للفلاحين والبحارة وتنمية قدرتهم على التفاعل مع متطلبات الفلاحة الذكية.كما أن الإمكانيات التي تتيحها التكنولوجيات الجديدة اليوم متعدّدة خاصّة فيما يتعلق بمسألة تسهيل وصول الفلاحين إلى المعرفة القطاعية من خلال معرفة أسعار الخضر والغلال وحالة الطقس والمعطيات المناخية والمعلومات الأكثر صلة لدعم الفلاحين وتطوير القطاع الفلاحي .وتمثّل التكنولوجيات الجديدة فرصة هامة لتطوير القطاع الفلاحي وتغيير حياة الآلاف من صغار الفلاحين من خلال منحهم النفاذ إلى المعلومة.وفي هذا الإطار ستسمح الشراكة بين أورنج تونس والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري من خلال العرض مسبق الدفع للهاتف الجوّال "لفلاّح"حصريًا لحامليها من النفاذ إلى التطبيقة الجديدة تم تطويرها وتصميمها خصيصا من طرف أورنج تونس لـفائدة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP والتي تتضمن معلومات أساسية وآخر أخبار ومستجدات القطاع الفلاحي.وستسمح للفلاحين أيضا بالاستماع إلى راديو الواب "الفلاّح" في وقت واحد من التطبيقة.كما يمكن أيضا تحميل هذه التطبيقة التي تعمل على نظامي التشغيل Android و IOS.للاستفادة بعرض "El Falleh" الجديد، يجب على الحريف أن يكون حاملا لبطاقة إنخراط بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP وبطاقة التعريف الوطنية CIN وزيارة مغازات أورنج تونس أو احدى نقاط البيع أو إلى أحد المكاتب الجهوية أوالمحلية التابعة للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري UTAP