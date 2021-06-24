   Fayza - العيون الكواحل  

نقابة التعليم الثانوي تحذّر قيادة الاتحاد من خرق القانون والتأسيس للديكتاتورية وضرب وحدة المنظمة الشغيلة واضعافها

Publié le Jeudi 24 Juin 2021 - 11:50 قراءة: 0 د, 24 ث
حذرت الخميس 24 جوان، نقابة التعليم الثانوي قيادة اتحاد الشغل من خرق قانون المنظمة وانتهاكها على خلفية تحديد موعد لانعقاد مؤتمر استثنائي غير انتخابي للاتحاد العام التونسي للشغل.

واعتبرت النقابة أن تحديد موعد المؤتمر الغير انتخابي يكشف عن إصرار القيادة النقابية على المضي قدما في مسار محفوف بشتى المخاطر...يفسح المجال لديكتاتورية حقيقية ويضرب وحدة المنظمة ويساهم في اضعافها.


وجددت النقابة تأكيدها على أن الدعوة لعقد مؤتمر غير انتخابي مخالف للقانون الأساسي للمنظمة معلنة مقاطعتها وجميع نقاباتها الأساسية للمؤتمر.


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