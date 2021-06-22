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ايقاف الإعلامي توفيق مجيد عن العمل مؤقتًا في france24 بعد اتهامه بالتنمر

Publié le Mardi 22 Juin 2021 - 18:40 قراءة: 0 د, 18 ث
أفاد موقع télérama أن إدارة قناة فرنس 24 عربية قد أوقفت مؤقتا الإعلامي التونسي توفيق مجيد عن الظهور على الشاشة بعد أن وجهت إليه تهم بالتنمر.
وقررت القناة ايضا وفق الموقع إيقاف رئيس التحرير نبيل الشباشي بعد ان وجهت له تهمة التحرش الجنسي .
هذا وكلفت إدارة القناة شركة خاصة للتحقيق في التهم المنسوبة لمجيد والشباشي.

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