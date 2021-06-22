رئيس الحكومة يؤكد إعادة النظر في طريقة اقتطاع أيام إضراب المهندسين مع احترام قاعدة العمل المنجز

تحادث رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الثلاثاء 22 جوان 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، مع عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون بحضور المستشار بديوان رئيس الحكومة أسامة الخريجي.وأعرب رئيس الحكومة خلال اللقاء عن تقديره للمهندسين بتغليبهم المصلحة الوطنية وتعليق العمادة للإضراب واستئناف العمل مراعاة للصالح العام ودعما لمتطلبات دعم النشاط الاقتصادي والاجتماعي في مختلف الميادين.وعبّر رئيس الحكومة عن اكباره للدور المحوري الذي يقدّمه المهندسون في بناء الاقتصاد الوطني في مختلف مجالاته ومساهمتهم في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا في ذات الصدد اصغاء الحكومة لمشاغل مهنيي القطاع قصد الاستجابة لمطالب المهندسين وفقا لمتطلبات المرحلة.كما أكّد أن الحكومة ستعيد النظر في طريقة اقتطاع أيام الاضراب مع احترام قاعدة العمل المنجز وذلك مراعاة للوضعيات الاجتماعية والمعيشيّة للمهندسين المضربين.وكانت عمادة المهندسين قد أعلنت، يوم 17 جوان 2021، عن تعليق إضراب المهندسين بالقطاع العمومي الغيابي المفتوح، الذّي انطلق منذ يوم 5 أفريل 2021 بغاية الضغط باتجاه تطبيق قرار سحب الزيادة الخصوصيّة على مهندسي المؤسّسات والمنشآت العموميّة.