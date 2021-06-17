السجن 4 سنوات في حق طفل قرصن حسابات أمنية لفائدة دواعش

اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب4 سنوات سجنا في حق طفل من اجل تهم الانضمام عمدا داخل وخارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي،وتوفير مواقع الكترونية لفائدة تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية، والاشادة والتمجيد وبصفة صريحة بجرائم ارهابية وبمرتكبيها أو تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية...

وذلك على خلفية قرصنته لحسابات امنية وتوفيرها لفائدة قيادات داعشية، وكذلك قرصنة عدة حسابات أخرى تجاوت 100 حساب وتمجيده لتنظيم داعش الارهابي بعد مبايعة زعيمه ومباركة أعماله الارهابية.



