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الطبوبي لقيس سعيد: الحوار الوطني قادته قامات كبيرة والمنظمات الوطنية هي وطنية غصبا عن كل إنسان

Publié le Jeudi 17 Juin 2021 - 12:35 قراءة: 0 د, 54 ث
رد اليوم الخميس 17 جوان 2021 الأمين العام للاتحاد العم التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على تصريحات رئيس الدولة قيس سعيد التي اعتبر فيها الحوار الوطني السابق بقيادة الرباعي ليس وطنيا.

وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش انطلاق اشغال الهيئة الادارية لتدارس الوضع العام في البلاد في الحمامات الجنوبية، قال الطبوبي متوجها بكلامه لسعيد 'عفوا أخطأت المرمى هذه المرة'.


وتابع الطبوبي قائلا 'المنظمات الوطنية وطنية غصبا عن كل إنسان والحوار الوطني قادته قامات كبرى كحسين العباسي ووداد بوشماوي ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين... ولا ننتظر شهادة من رئيس الجمهورية أو غيره ومن يحترمنا فإننا نحترمه ومن لا يحترمنا لا نحترمه مهما كان موقعه'.


وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برؤساء الحكومات السابقين قال ان الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق فلا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق''، مضيفا ومن كان وطنيا مؤمنا بارادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لازاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسي




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227694

BenMoussa  (Tunisia)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 10h 47m |           
الحمد لله الذي سلط الطبوبي على قيس سعيد
وكفى المؤمنين شر القتال

Karimyousef  (France)  |Jeudi 17 Juin 2021 à 10h 26m |           
هل سيطالب قيس سعيد بسحب جائزة نوبل التى تحصل عليها الرباعي الراعى للحوار الوطني



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