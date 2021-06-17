الطبوبي لقيس سعيد: الحوار الوطني قادته قامات كبيرة والمنظمات الوطنية هي وطنية غصبا عن كل إنسان

رد اليوم الخميس 17 جوان 2021 الأمين العام للاتحاد العم التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، على تصريحات رئيس الدولة قيس سعيد التي اعتبر فيها الحوار الوطني السابق بقيادة الرباعي ليس وطنيا.
وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش انطلاق اشغال الهيئة الادارية لتدارس الوضع العام في البلاد في الحمامات الجنوبية، قال الطبوبي متوجها بكلامه لسعيد 'عفوا أخطأت المرمى هذه المرة'.
وتابع الطبوبي قائلا 'المنظمات الوطنية وطنية غصبا عن كل إنسان والحوار الوطني قادته قامات كبرى كحسين العباسي ووداد بوشماوي ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين... ولا ننتظر شهادة من رئيس الجمهورية أو غيره ومن يحترمنا فإننا نحترمه ومن لا يحترمنا لا نحترمه مهما كان موقعه'.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برؤساء الحكومات السابقين قال ان الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق فلا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق''، مضيفا ومن كان وطنيا مؤمنا بارادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لازاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسي
وفي تصريح لاذاعة شمس أف أم على هامش انطلاق اشغال الهيئة الادارية لتدارس الوضع العام في البلاد في الحمامات الجنوبية، قال الطبوبي متوجها بكلامه لسعيد 'عفوا أخطأت المرمى هذه المرة'.
وتابع الطبوبي قائلا 'المنظمات الوطنية وطنية غصبا عن كل إنسان والحوار الوطني قادته قامات كبرى كحسين العباسي ووداد بوشماوي ورابطة حقوق الإنسان وعمادة المحامين... ولا ننتظر شهادة من رئيس الجمهورية أو غيره ومن يحترمنا فإننا نحترمه ومن لا يحترمنا لا نحترمه مهما كان موقعه'.
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى لقائه برؤساء الحكومات السابقين قال ان الحوار الذي يوصف بأنه وطني كما كان الشأن في السابق فلا هو حوار ولم يكن وطنيا على الإطلاق''، مضيفا ومن كان وطنيا مؤمنا بارادة شعبه لا يذهب إلى الخارج سرا بحثا عن طريقة لازاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال حتى بالاغتيال فبئس ما خططوا وبئس ما فعلوا وسي
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