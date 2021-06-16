   Ali Riahi - يا شاقة المراح  

لطفي العماري: مصدوم في الرئيس لأنه يتحدث عن مخطط لاغتياله دون ذكر المتورطين

Publié le Mercredi 16 Juin 2021 - 07:52 قراءة: 0 د, 29 ث
قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة انه مصدوم من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه بعدد من رؤساء الحكومات خاصة وانه تحدث عن مخطط لازاحته من الحكم حتى لو بالاغتيال بالاستعانة بجهات اجنبية.
وتسائل لطفي العماري " كيف لرئيس الجمهورية ان يتحدث عن هذه المعطيات دون كشف المتورطين متابعا " ماذا ينتظر الرئيس لاخبار الشعب بالمخطط".
ووجه لطفي العماري كلامه لقيس سعيد قائلا " سيدي الرئيس انت لا تتحدث عن نفسك فالأمر يهم كل الشعب مضيفا " يجب كشف تلك الاطراف فورا واتخاذ الإجراءات لاعتقال المتورطين".




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 227629

BenMoussa  ()  |Mercredi 16 Juin 2021 à 08h 40m |           
حتى لطفي العماري انصدم ! ! !
لطفي ذو الخيال الواسع وراوي انفاق حماس من غزة الى الشعانبي صدم من تصريحات الرئيس،
فلا بد انها فعلا صادمة ومزلزلة وبعيدة عن الواقع المعاش او المرئي او حتى الخيال الواقعي

Aziz75  ()  |Mercredi 16 Juin 2021 à 08h 07m |           
أنا واثق أنها مجرد أضغاث أحلام أرهقته في نومه في قصر قرطاج المنيع و الفاخر. البينة على من إدعى و اليمين على من أنكر. يعني أنه، يشعل في النار و يقول الدخان منين.



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