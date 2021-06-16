لطفي العماري: مصدوم في الرئيس لأنه يتحدث عن مخطط لاغتياله دون ذكر المتورطين

قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة انه مصدوم من كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد اثر لقائه بعدد من رؤساء الحكومات خاصة وانه تحدث عن مخطط لازاحته من الحكم حتى لو بالاغتيال بالاستعانة بجهات اجنبية.وتسائل لطفي العماري " كيف لرئيس الجمهورية ان يتحدث عن هذه المعطيات دون كشف المتورطين متابعا " ماذا ينتظر الرئيس لاخبار الشعب بالمخطط".ووجه لطفي العماري كلامه لقيس سعيد قائلا " سيدي الرئيس انت لا تتحدث عن نفسك فالأمر يهم كل الشعب مضيفا " يجب كشف تلك الاطراف فورا واتخاذ الإجراءات لاعتقال المتورطين".