حمدي المدرب يستقبل وفد الأهلي المصري بالورود

وصلت بعثة فريق النادي الأهلي لكرة القدم برئاسة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، إلى مطار تونس قرطاج، استعدادًا لمواجهة الترجي مساء السبت المقبل على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن الدور قبل النهائي من دوري أبطال إفريقيا.وحرص رئيس الترجي التونسي حمدي المدب على استقبال بعثة الأهلي في المطار بالورود، بالإضافة إلى إيهاب فهمي السفير المصري بتونس.