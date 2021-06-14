وزارة الشؤون الدينية تعلن ارجاء فريضة الحج الي السنة القادمة ‎

أعلنت الاثنين 14 جوان، وزارة الشؤون الدينية ارجاء القيام بطريقة الحج إلى السنة القادمة.وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي على خلفية البيـان الصّـادر عن وزارة الحج والعمــرة بالمملـكة العربية السـعـودية بتـاريخ 12 جـوان 2021، والـذي تقـرّر من خلاله اقتصـار إقـامة حـجّ هذا العـام 1442هـ/2021م عــلى أعــداد مـحـدودة جـدا من المقــيمــين داخـل الممـلكة.يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أنّ مناسك الحج لهذا العام في مكة المكرمة ستقتصر على 60 ألفا من سكان المملكة الملقّحين ضد فيروس كورونا.