العلوي: قيس سعيد لن يدعو إلى انتخابات سنة 2024

قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يدعو إلى انتخابات في 2024.وأضاف العلوي " رئيس الجمهورية تحول اليوم الى معصوم وقد عرف الحكم والسلطة لذلك لن يمنح فرصة لتهديد ما حققه من مكاسب سياسية".وطالب العلوي من رئيس الجمهورية القيام بدوره الدستوري...