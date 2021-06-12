   Abdelhalim - *رسالة تحت الماء  

العلوي: قيس سعيد لن يدعو إلى انتخابات سنة 2024

Publié le Samedi 12 Juin 2021 - 08:44 قراءة: 0 د, 18 ث
قال النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي في مداخلة على قناة حنبعل ان رئيس الجمهورية قيس سعيد لن يدعو إلى انتخابات في 2024.
وأضاف العلوي " رئيس الجمهورية تحول اليوم الى معصوم وقد عرف الحكم والسلطة لذلك لن يمنح فرصة لتهديد ما حققه من مكاسب سياسية".
وطالب العلوي من رئيس الجمهورية القيام بدوره الدستوري...




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