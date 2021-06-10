   Om Kalthoum - أقلّك ايه  

حفل غداء جماعي للاسرة الموسعة بمدينة العلوم بتونس‎

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 16:52 قراءة: 0 د, 29 ث
انتظم اليوم الخميس 10 جوان 2021 حفل غداء على شرف اعوان التنظيف والبستنة والمنشاءات المائية ومركز المؤتمرات وذلك بدعوة شخصية من المدير_العام وبحضور ممثلي الطرف الاجتماعي، حيث يتنزل هذا اللقاء في اطار الحرص على تكريم هؤلاء الموظفين الذين تميزوا خلال الفترة الاخيرة بمهنيتهم العالية، ومضاعفة المجهود حرصا على النهوض بأداء الواجب المهني والمساهمة الفعالة في انجاح التظاهرات والملتقيات ومختلف الانشطة التي تم تنظيمها بمدينة العلوم.

وكانت فرصة سانحة لإرساء عادات جديدة لتكريم المتميزين والتعبير من مختلف الاطراف على اهمية نقاوة المناخ الاجتماعي بالمؤسسة تعزيزا لحس الانتماء ودعم ثقافة العمل الجماعي والتشاركي بين افراد الاسرة الموسعة لنفس المؤسسة.


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