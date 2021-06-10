فيديو صادم يظهر تعنيف أمنيين لمواطن.... الفتيتي يطالب مشيشي بالإعتذار للشعب

أدان عدد من النواب خلال الجلسة العامة اليوم الخميس بالبرلمان اعتداء اعوان امن على شاب بجهة سيدي حسين السيجومي وتجريده من ملابسه، والوارد في مقطع فيديو تمّ تداوله ليلة أمس على مواقع التواصل الاجتماعي .

ووصفوا خلال نقاط نظام عند انطلاق الجلسة العامة المتعلّقة بالحوار مع هيئة النفاذ للمعلومة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بـ"الصادم والمسيئ لصورة تونس" مشبّهين هذه الحادثة بما جرى بسجن أبو غريب في العراق .



وفي هذا الجانب قال رئيس الجلسة طارق الفتيتي إنّ الصورة "مهينة وتسيء للمؤسسة الأمنية وللشعب التونسي والدولة التونسية ولم يقع مشاهدة مثيلها من الصور إلا في سجن أبو غريب بالعراق ".



وأكّدا انّه لا يمكن المسّ من كرامة الشاب بتلك الطريقة مهما كان الجرم الذي ارتكبه مثمّنا جهود المؤسسة الأمنية وما قدّمته من شهداء في محاربتها للإرهاب وحماية الوطن ومنتقدا في الآن نفسه ما يعمل عليه بعض المنتسبين إلى السلك الأمني لنسف تلك المجهودات .



ودعا الفتيتي رئيس الحكومة باعتباره وزيرا للداخلية بالنيابة إلى تقديم اعتذار للشعب التونسي كما طالب المدير العام للأمن الوطني بفتح بحث تحقيقي لتحميل المسؤوليات .





وكان مستخدمو فيسبوك في تونس تداولوا يوم أمس فيديو يظهر تعنيف أمنيين بشدّة لمواطن كان مجرّدا من ملابسه ومطروحا أرضا.





وفي الفيديو، الذي تمّ تداوله على نطاق واسع، يمكن سماع صوت إمرأة تستنكر ما يأتيه أمني بزيّ مدني ملثّم الوجه ، ويحيط به عدد من الأمنيين بالزي النظامي. حيث ركل المواطن عدّة ركلات قبل أن يأتي عون آخر ليقتاد المعتدى عليه بعيدا.





وكانت سيّارات أمنية تتواجد قرب مكان الحادثة.





