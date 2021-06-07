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فاضل عبد الكافي: لا يمكنني ان اصطف مع عبير موسي لان خطابها متطرف

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 16:42 قراءة: 0 د, 46 ث
أفاد رئيس حزب آفاق تونس فاضل عبد الكافي في حوار ببرنامج " ميدي شو" الذي يبث عبر أمواج إذاعة موزاييك اليوم الاثنين، إنّ قطبين يتصدران المشهد السياسي اليوم، وهما الحزب الدستوري الحر والإسلام السياسي.

واستطرد قائلا "اما العائلة الوسطية وهي تتكوّن من آفاق تونس وتحيا تونس والبديل ومشروع تونس وهي الأحزاب التي تفرعت عن نداء تونس بصفة عامة..".
وقال فاضل عبد الكافي ان حزبه لا يستطيع أن يصطف وراء الدستوري الحر والاسلام السياسي، لانّهما متطرّفين..

وتابع ''عبير موسي لا تقنعني ولا أتبنى خطابها وأفكارها ولغتها المتطرفة والإسلام السياسي كذلك لانّه في كل مناسبة يتنصل من المسؤولية رغم انّه المسؤول الأول عن الوضع الكارثي الذي تعيشه البلاد''.

وأكّد أنّ حزب آفاق تونس ضد الاقصاء لكنّه لا يستطيع ان يحكم مع النهضة متابعا "آفاق تونس هو الحل اليوم لأنّه طرف سياسي بين التطرف والتطرف".
وقال عبد الكافي ''افاق تونس سيغيّر المعادلة وندعو العائلة الوسطية الى التجمع على أسس صحيحة''.



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