انطلاق أول سفينة تونسية ضمن أسطول الصمود ة باتجاه القطاع

أكّد عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة، محمد أمين بالنور، اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، خروج أول سفينة تونسية مشاركة في الأسطول باتجاه القطاع.



وأوضح أنّ السفينة "مارليت" التابعة للأسطول الإسباني كانت أولى السفن المغادرة لمرفأ بنزرت عشية السبت، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية، بقيادة الربان التونسي عبد الرحمان اللزام.

