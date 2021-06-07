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إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد

Publié le Lundi 07 Juin 2021 - 14:41 قراءة: 0 د, 33 ث
تعلم رئاسة الحكومة أنه تقرر تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لعماد بوخريص الذي سيدعى الى مهام أخرى.

وعماد بن الطالب علي هو قاضي من الدرجة الثالثة سبق له أن شغل عدّة خطط قضائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس وبالمحكمة العقارية العقارية.


كما عمل عماد بن الطالب علي لمدّة ثلاث سنوات كقاضي تحقيق أوّل بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي. وهو يشغل منذ جانفي 2018 خطة رئيس للجنة المصادرة.

يذكر أن بو خريص تم تعيينه في أوت الماضي من مجلس وزاري برئاسة رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ فور إقالة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد آنذاك شوقي الطبيب، من مهامه.

وتم استحداث "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" بتونس في 24 نوفمبر 2011.

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