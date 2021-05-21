انارة حديثة صالحة للمقابلات الرسمية وتوفير سبورة لامعة عصرية لملعب 7 مارس ببنقردان

توجهت وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي خلال زيارتها لولاية مدنين الى معتمدية بنقردان حيث اطلعت بمعية والي الجهة والوفد المرافق لهما على وضعية الملعب البلدي 7مارس والاشغال الجارية به على غرار :تهيئة حجرات الملابس ووحدات الصرف الصحي والبهو باعتمادات قدرها 1200 ا.د والتي تم القبول النهائي لاشغالها.تهيية السياج الخارجي والداخلي المتقدمة اشغاله بنسبة 50% باعتمادات قدرها 200 ا.د .- ضرورة التعجيل بتهيئة مدخل الملعب الرئيسي للملعب والفضاء الخارجي المحيط به وهو ما تعهد به رئيس البلدية .- تكفل الوزارة بتجهيز الملعب بالإنارة التي تسمح بإجراء المقابلات الرسمية ليلا .- التكفل بتوفير سبورة لامعة عصرية مما يجعل من الملعب أكثر عصرية وأكثر تطابق مع المواصفات التي تتضمنها كراس شراط المسابقات الإقليمية .- ضرورة تجهيز المدارج بكراسي وذلك بعد الإنتهاء من كافة الأشغال الأخرى ذات الأولوية .