باريس: رئيس الجمهورية يستقبل رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية ورئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، ظهر اليوم الثلاثاء 18 ماي 2021 بباريس، أكينويمي أديسينا، رئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية.وأشاد رئيس الدولة بالعلاقات المتينة التي تجمع تونس بمجموعة البنك الافريقي للتنمية وبدور هذه المؤسسة في تمويل مشاريع في تونس وفي افريقيا.وأشار رئيس الجمهورية إلى ما تتوفر عليه تونس من فرص مهمة للاستثمار والتعاون مع البنك في قطاعات مختلفة.ومن جانبه، توجه أكينويمي أديسينا بالشكر لتونس على احتضانها للبنك الافريقي للتنمية في فترة مهمة من تاريخه، وأعرب عن استعداد هذه المؤسسة لمواصلة تعاونها مع بلادنا ودعم مشاريع وبرامج في قطاعات متتوعة لا سيما منها تشغيل الشباب وتعزيز مكانة المرأة وتمويل القطاع الخاص.كما استقبل رئيس الجمهورية Odile Renaud-Basso، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.وتعرض رئيس الدولة إلى الصعوبات التي تشهدها اقتصاديات العالم عموما، والاقتصاديات الافريقية بالأخص، جراء تواصل تفشي جائحة كوفيد - 19، ودعا إلى تجديد صيغ وسياسات إعادة الإعمار وسد الفجوة بين الشمال والجنوب ومعالجة الأسباب العميقة للأزمات في العالم.ومن جانبها، أكدت السيدة Odile Renaud-Basso على أن أولويات عمل البنك في الفترة القادمة تتمحور حول التغير المناخي والطاقة والإسكان والرقمنة، وأضافت بأن هذه القطاعات توفر لتونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية فرصا واعدة للتعاون والشراكة.وتشارك تونس في قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية بباريس التي تلتئم لأول مرة حضوريا، منذ بداية تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد ،إلى جانب 22 بلدا افريقيا .وتهدف هذه القمّة، الى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الإفريقية التي تضررت بشكل فادح، من ازمة كورونا، وهي تطمح الى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الإفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء كورونا.ويشارك في القمة ايضا مسيرين في بلدان مجموعة السبع والمؤسسات الأوروبية والافريقية والمنظمات الدولية الى جانب المديرين العامين للبنك الدولي ولصندوق النقد الدولي، وستعمل على توفير دعم للقطاع الخاص في افريقيا.