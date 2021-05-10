المشيشي من برشلونة: لا يجب الاقتصار على الحلول الأمنية لمواجهة الهجرة غير النظامية

وتوّجه هشام مشيشي بالشكر لنظيره البرتغالي على الدعوة لحضور فعاليات الاجتماع الاوروبي الافريقي حول الهجرة رغم جائحة كوفيد-19، منوّها بمستو ى العلاقات القائمة بين تونس والبرتغال.وبخصوص مسألة الهجرة، جدّد المكلف بادارة شؤون وزارة الداخلية هشام مشيشي التأكيد على موقف بلادنا القائم على ضرورة اعتماد مقاربة شاملة تأخذ في الاعتبار التنمية المتضامنة وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية في مواجهة هذه الظاهرة الإنسانية.واعتبر رالمكلف بادارة شؤون وزارة الداخلية ان تونس والبرتغال تتقاسمان نفس قيم الديمقراطية وحقوق الانسان والحرية، مما يسهل بشكل كبير تقارب وجهات النظر في المسائل التي تهم المنطقة ومنها الهجرة.من جهته أشاد وزير الداخلية البرتغالي ادواردو كابريتا بمستوى التعاون القائم بين تونس والبرتغال على المستوى الأمني وتبادل المعلومات والحماية المدنية ومكافحة الارهاب، مؤكدا ان اوروبا ترغب في مزيد الانفتاح على مواقف دول جنوب المتوسط، فيما يتعلق بالهجرة من أجل الاتفاق على مقاربة متعددة الأبعاد، بما يساهم في مكافحة الهجرة غير الشرعية وتسهيل تنقل الأشخاص في الفضاء المتوسطي.هذا ويشارك رئيس الحكومة غدا في الاجتماع الاوروبي الافريقي حول الهجرة ويلقي كلمة بالمناسبة كما سيلتقي قبل انطلاق المؤتمر الوزير الأول البرتغالي أنطونيو كوستا، الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.