أحد الجناة عنصر تكفيري ..كل التفاصيل حول حرق سيارتين للحرس الوطني

باب نات -

صرح اليوم الاثنين 10 ماي 2021 حسام الدين الجبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني لباب نات انه على إثر تعرض سيارتين أحدهما إدارية كانت رابضة أمام مقر منطقة الحرس الوطني بطبلبة إقليم المنستير للحرق بصفة كلية بعد سكب مادة البنزين عليها من قبل مجهولان ثم الفرار نحو وجهة غير معلومة... تولت وحدات الحرس الوطني بمختلف اختصاصاتها جهويا و مركزيا و جهد إستعلامي معمق تركيز جهودها للايقاع بالفاعلين و تحديد الدوافع...و في ظرف وجيز أمكن الاطاحة باحدهما أثناء محاولته تلقى العلاج بإحدى المصحات الخاصة بعد إصابته بحروق ليتضح بكونه احد العناصر المصنف أمنيا باعتباره حامل للفكر التكفيري...وبمراجعة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب اذنت للوحدة الوطنية للابحاث في جرائم الإرهاب بادارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطنـي بفتح بحث في الموضوع و العمل على إيقاف باقي المتورطين و قد تحقق ذلك بتعاضد مجهودات جميع الاختصاصات حيث تم الإيقاع بالعنصر الثاني و كذلك بعنصر ثالث شارك في التخطيط لهذا العمل الإرهابي ووفر مأوى للمنفذان حال الانسحاب.مؤكدا انه تم الاحتفاظ بثلاثتهم في انتظار استكمال الأبحاث و احالتهم على العدالة.