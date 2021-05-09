المنتخب التونسي بلاقي وديا يومي 5 و11 جوان المقبل منتخبي كونغو الدمقراطية و الجزائر

تبعا لقرار الاتحاد الافريقي بتأجيل المقابلات الرسمية لشهر جوان 2021 , سوف يخوض المنتخب التونسي بعض المقابلات الودية في ملعب حمادي العقربي برادس حسب البرنامج التالي :وباعتبار انتهاء أيام الفيفا المفتوحة يوم 15 جوان ، فسوف يتم لاحقا الإعلان عن بقية البرنامج الفني حسبما يقدره الإطار الفني مناسب