   Om Kalthoum - أنساك  

المنتخب التونسي بلاقي وديا يومي 5 و11 جوان المقبل منتخبي كونغو الدمقراطية و الجزائر

Publié le Dimanche 09 Mai 2021 - 08:24 قراءة: 0 د, 20 ث
تبعا لقرار الاتحاد الافريقي بتأجيل المقابلات الرسمية لشهر جوان 2021 , سوف يخوض المنتخب التونسي بعض المقابلات الودية في ملعب حمادي العقربي برادس حسب البرنامج التالي :

• 05 جوان 2021 :
تونس - كونغو الديمقراطية


• 11 جوان 2021 :
تونس - الجزائر

وباعتبار انتهاء أيام الفيفا المفتوحة يوم 15 جوان ، فسوف يتم لاحقا الإعلان عن بقية البرنامج الفني حسبما يقدره الإطار الفني مناسب

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225497



En continu

Toutes les news

الأحد 09 ماي 2021 | 27 رمضان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
22°
 31° % 53 :الرطــوبة
تونــس 17°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
30°-1728°-1825°-1824°-1526°-16
  • Avoirs en devises
    20860,7

  • (7 mai)
  • Jours d'importation
    140
  •              1 € = 3,31529 DT        1$ =2,76293 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 mai)   1376,1 MDT