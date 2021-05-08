خلال اشرافه على تسلّم شحنات جديدة من الاكسجين ... وزير الصحّة يؤكّد على ضرورة مواصلة الترفيع في المخزون الاستراتيجي للاكسجين تحسّبا لأيّ إرتفاع في الطلب

أشرف وزير الصحّة فوزي المهدي صبيحة اليوم السبت 08 ماي 2021 خلال زيارته الى ميناء رادس على تسلّم شحنات جديدة من الاكسجين، وذلك في إطار خطة الوزارة في الترفيع من نسق توريد هذه المادّة لتدارك النقص الحاصل في الانتاج الوطنيّ المقدّر بـ100 الف لتر يوميّا في حين انّ الاستهلاك اليوميّ يبلغ 170 الف لتر.كما قام وزير الصحة بمناسبة الزيارة بالتنقّل الى مقرّ أحد ابرز المزوّدين في مادّة الاكسجين، حيث اطّلع على آليّات وظروف التخزين، وأكّد على ان الوزارة حريصة على الترفيع من المخزون الاستراتيجي من مادة الاكسجين وأنّه سيتمّ الترفيع من نسق الاستيراد قصد توفير الاكسجين لمختلف المرافق الصحية بكامل ارجاء البلاد خاصّة في ظلّ الوضع الوبائيّ الحرج وما يتطلبّه من كمّيات هامة من هذه المادة.وفي تصريح له عقب الزيارة، لفت وزير الصحة النظر الى ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الشامل إزاء خطورة الوضع الوبائيّ، مشدّدا على مسؤولية الجميع في حماية الانفس من خلال تجنّب التجمّعات والمعايدات والاكتظاظ،