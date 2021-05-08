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محلا 24منشور تفتيش في قضايا تحويل وجهة قصر .."ولد الجا" و"الممي" في قبضة امن سيدي حسين

Publié le Samedi 08 Mai 2021 - 13:15 قراءة: 0 د, 26 ث
تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالعطار أول أمس من الاطاحة بمجرمين خطيرين الأول معروف بكنية "الممي " محل 19 منشور تفتيش لفائدة عدة وحدات أمنية ومحل 3 بطاقات جلب قضائية أثر تورطه في قضية تحويل وجهة قاصر باستعمال سلاح أبيض وسلبه ،وافتكاك متاع الغير تحت التهديد بسلاح أبيض،والعنف الشديد.

كما تم القبض ايضا على عنصر اجرامي ثاني محل عدّة مناشير تفتيش في قضايا براكاجات وسطو على المنازل .


قد تم حجز أسلحة بيضاء بحوزتهما واقراص مخدرة وأموال.

وتم الاحتفاظ بهما باذن من النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2.

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