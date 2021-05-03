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المنار- إلقاء القبض على امرأة وحجز 7 صفائح من مخدّر الزطلة

صورة توضيحية
Publié le Lundi 03 Mai 2021 - 22:00 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - نجح اعوان فرقة الشرطة العدلية بالعمران أول أمس واثر نصبهم لكمين محكم من تفكيك شبكة لترويج المخدرات تنشط بجهة المنار الأول يتزعمها زوجان في العقد الثالث من العمر وتم إلقاء القبض على المرأة (30 سنة) وحجزت لديها 7 صفائح من مخدّر الزطلة اعترفت أنها على ملك زوجها الذي كان يعتزم ترويجها للرّاغبين في ذلك من مستهلكي المخدّرات.

بمراجعة النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، أذنت بالإحتفاظ بها واتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنها وإدراج زوجها بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليه.

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