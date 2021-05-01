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في الكرم الغربي يوجه 3 طعنات لصديقه بموس

Publié le Samedi 01 Mai 2021 - 10:33 قراءة: 0 د, 27 ث
تمكن اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بقرطاج من القبض على شاب وجه 3 طعنات بموس لصديقه في جنبه وصدره وذلك للانتقام منه بعد أن اعتدى عليه المتضرر سابقا بالعنف الشديد .

بمزيد التحري مع المتهم حول دوافع الجريمة بين انه وجه طعنتين الى المتضرر وطعنة ثالثة بالقرب من القلب،لرد الاعتبار له بعد أن عنفه الشاكي منذ شهرين فلم يتقدم بشكاية وفضل رد الفعل بنفسه فاستغل أول فرصة وانهال على صديقه بالطعنات.


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض من اجل تهمة محاولة القتل العمد المسبوق باضمار.

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