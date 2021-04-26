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الصخيرة: إحباط محاولة تهريب نصف مليون قطعة فوشيك

Publié le Lundi 26 Avril 2021 - 16:13 قراءة: 0 د, 22 ث
في إطار مكافحة تهريب البضائع بكامل التراب الوطني، تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة من إحباط محاولة تهريب كمية هامة من الألعاب النارية "الفوشيك" المهربة وذلك إثر عملية مطاردة لسيارة دون لوحات منجمية لم تمتثل لإشارات أعوان الديوانة بالوقوف بإحدى المسالك الفلاحية بجهة الصخيرة.

وبإيقافها وإخضاعها إلى التفتيش تم العثور على 500 ألف قطعة فوشيك.


تم تحرير محضر حجز في الغرض وبلغت قيمة المحجوز 150 ألف دينار دون اعتبار وسيلة النقل.

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